Cuşcuş cu ardei şi dovlecel Mod de preparare Cuscus cu ardei si dovlecel Intr-un vas punem sofranul, apa si condimentele pentru legume.

Se da in clocot apoi se adauga cuscus-ul si se lasa sa se infuzeze cca 10 minute.

Separat se pun bucati mari de ardei intr-o tigaie cu ulei de masline si se prajesc putin. Doar sa prinda aroma delicioasa. Se scot si apoi se pun si dovleceii sa se inmoaie. In ulei presaram rozmarin, sare si piper pentru a condimenta putin legumele.

Dupa ce cuscus-ul a absorbit toata apa se potriveste de sare daca mai este nevoie. Se amesteca usor cu furculita ca sa nu se strice.

Sursa articol si foto: rtv.net

