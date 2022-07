Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din SUA a limitat joi autoritatea Agentiei pentru Protectia Mediului (EPA) de a stabili standarde pentru emisiile cu efect de sera pentru centralele energetice existente, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sustinand ca decizia „reda puterea cetatenilor'', argumentul similar pe care l-a avansat in sprijinirea deciziei privind avortul, Curtea Suprema a SUA limiteaza autoritatea guvernului american de a lua masuri in privinta emisiilor poluante emise de centralele electrice.

- Curtea Suprema din SUA a limitat capacitatea Agenției americane pentru Protecția Mediului de a reglementa in linii mari emisiile de carbon de la centralele electrice existente. Decizia reprezinta o infrangere majora pentru incercarile administrației Biden de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera,…

- Conservatoarea Curte Suprema a Statelor Unite a anulat vineri o hotarare care, timp de aproape jumatate de secol, a garantat dreptul femeilor americane la avort, dar nu a fost niciodata acceptata niciodata de biserica. Manifestatie in timpul dezbaterilor privind dreptul la avort Biden critica eliminarea…

- Congresul Statelor Unite a adoptat marti o lege care intareste protectia judecatorilor de la Curtea Suprema, cu cateva zile inainte de decizii cruciale privind dreptul la avort si armele de foc, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a avertizat ca SUA se va confrunta cu o crestere substantiala a infectiilor cu Covid-19 in aceasta toamna, pe masura ce imunitatea data de vaccinurile actuale scade si varianta Omicron se transforma in subvariante mai transmisibile. SUA au nevoie de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) atrage atenția asupra faptului ca polițele RCA emise de societatea City Insurance inceteaza de drept pe 11 mai 2022, chiar daca perioada de valabilitate a acestora depașește data menționata. Tribunalul București a admis cererea de deschidere a procedurii…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre votul din plenul Camerei Deputatilor prin care s-a retrimis la comisii proiectul de lege care introduce doua tururi de scrutin la alegerile pentru primari, ca in partid nu a fost inca luata o decizie…