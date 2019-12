Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora a ICCJ. Curtea Suprema a respins excepția de legalitate formulata de Lucian Onea și Mircea Negulescu, dupa ce ambii procurori DNA Ploiești au contestat funcționarea SIIJ. Practic, prin decizia Curții de astazi se stabilește ca SIIJ funcționeaza legal. "Paraditorii"…

- ”Vanatoarea de vrajitoare continua cu procurori locali newyorkezi care trec in revista toate tranzactiile financiare pe care le-am efectuat vreodata. Nemaivazut in cazul unui presedinte, ceea ce fac ei este ilegal”, a apreciat presedintele american intr-un tweet.”Dar eu sunt in regula si…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acuzatiile de abateri disciplinare lansate de Inspectia Judiciara in cazul lui Lucian Onea, fost procuror sef al DNA Ploiesti si in cazul lui Bogdan Pirlog, magistratul care a deschis dosarul violentelor…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat marti decizia prin care au fost achitati in 2018 fostul trezorier al PSD Mircea Draghici si fostul presedinte al CJ Arges Constantin Nicolescu, arata Agerpres. Dosarul in care cei doi lideri PSD sunt acuzați de corupție,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv, luni, sa desfiinteze sentinta in dosarul in care fostul sef al ANAF Serban Pop si omul de afaceri Horia Simu au fost condamnati pentru trafic de influenta, respectiv cumparare de influenta. Cauza a fost trimisa spre rejudecare Sectiei Penale a Inaltei…

- Anunț de ultima ora facut de avocatul lui Gheorghe Dinca, dupa ce bestia de la Caracal a ajuns din nou in fața magistraților pentru prelungirea mandatului de arestare preventiva."Dosarul va fi trimis in judecata in cel mult o luna de zile pentru ca altfel, conform Constituției, inculpatul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus inceperea judecarii pe fond in dosarul in care fostul trezorier al PSD Mircea Draghici este acuzat de delapidare, el fiind acuzat ca a folosit subventiile primite de PSD de la AEP pentru a-si cumpara un imobil. Un judecator de camera preliminara de la Instanta…

- Dosarul ”Mita la Permise” a ajuns la Curtea Suprema. In luna mai, judecatorii din Ploiești i-au condamnat la inchisoare cu suspendare pe cei 5 inculpați. Acum, insa, dosarul a ajuns la Inalta Curte de Casație și Justiție dupa ce primarul comunei Braiești, Adrian Perțea, a depus un recurs in casație.…