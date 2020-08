Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a inaintat Parlamentului Romaniei Raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgența. Documentul aprobat de Plenul Curții prin Hotararea nr. 387/2020 are la baza un control amplu, desfașurat in perioada mai-iulie 2020, la 949 de entitați din administrația…

- In urma unei acțiuni de control realizate la Ministerul Sanatații in perioada 02.06.2020 – 02.07.2020, vizand modul de gestionare a resurselor publice pe perioada starii de urgența, echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de Conturi a identificat probleme majore in desfașurarea achizițiilor,…

- Compania Unifarm, societate cu capital detinut integral de statul roman si aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii, a vandut institutiilor si autoritatilor statului roman, echipamente de protectie necesare luptei anti-COVID-19, pe care le achizitionase de pe piata, in valoare de 8.054.737 euro,…

