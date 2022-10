Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a prelungit arestarea preventiva a primarului orașului Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, cu 30 de zile. Acesta se afla in arest la domiciliu. Silviu Constantin Gheorghe si Constantin Vlad au fost retinuti de DNA, fiind acuzati de abuz in serviciu, dupa ce ar fi efectuat plati…

- Arestul la domiciliu nu pare a fi o pedeapsa prea dura pentru Silviu Gheorghe, edilul orașului Otopeni, daca ne gandim ca trebuie sa-l petreaca intr-un mic palat, in suprafața de 355 mp. Accesul pe strada in care se afla cladirea este blocat cu blocuri de beton, la una dintre intrari, și restricționat…

