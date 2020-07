Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a anulat joi decizia Tribunalului București prin care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Dosarul se va reintoarce la Tribunalul Bucuresti și va fi judecat de la zero.

- Procuratura Chișinau a contestat, astazi, sentința primei instanțe, prin care unul dintre luptatorii K1 a fost achitat in totalitate, iar celalalt – achitat parțial și condamnat la amenda pentru „huliganism”.

- Se așteapta ca instanța sa faca lumina in cazul acuzației care planeaza in dreptul lui Mugur Isarescu, longevivul guvernator al Bancii Naționale a Romaniei. Concret, din cate se poate vedea pe portalul instanței, Curtea de Apel București a inregistrat, luni, la Sectia a VIII-a contencios administrativ…

- Curtea de Apel București, in complet de divergența, a finalizat dupa mai bine de doi ani cercetarea judecatoreasca in dosarul in care se judeca apelurile declarate de DNA și de Zoica și Daniel Dragomir, fața de deczia Tribunalului București prin care s-au stabilit pedepse cu suspendare doar pentru…

- Elena Udrea s-a prezentat la Curtea de Apel Bucuresti pentru un nou termen in dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009, unde este judecata impreuna cu Ioana Basescu si Dan Andronic.Elena Udrea, fost ministru al dezvoltarii, este judecata pentru instigare la luare de mita si spalare a…