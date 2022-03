Cursele de pasageri din satele judeţului nu vor mai putea intra în municipiul Iaşi Statiile pentru capetele de linie ale operatorilor judeteni urmeaza sa fie stabilite impreuna cu Primaria municipiului, ne-au explicat cei de la Consiliul Judetean. Amenajarea acestor statii de unde navetistii vor trebui sa urce in autobuzele si tramvaiele CTP este primul pas al proiectului, dar inca nu e clar cand va fi facut. Un anunt facut ieri pe Facebook de primarul comunei Dobrovat a starnit valuri pana la varful institutiilor administratiei locale din municipiul Iasi. „Tocmai ni s-a comunicat ca toate autobuzele de transport persoane din rural nu vor mai fi primite in oras, urmand a li… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

