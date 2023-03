Un avion care decolase de la Timișoara și trebuia sa aterizeze in Egipt, la Hurghada, a agterizat de urgența pe Aeroportul Henri-Coanda Otopeni din București, deoarece pilotului i s-a facut rau. Aeronava a fost pilotata de copilotul echipajului TAROM. Avionul TAROM care efectua zborul RO 7673 pe ruta Timișoara-Hurghada a efectuat o aterizare de urgenta, […] The post Cursa TAROM de la Timișoara, aterizare de urgența la București. Pilotului i s-a facut rau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .