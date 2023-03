Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiuni de 115.000 lei aplicate firmelor care deschid șantiere și murdaresc strazile cu noroi. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au continuat in ultima perioada acțiunile de verificare a zonelor in care se desfașoara lucrari de construcții, fiind amenajate șantiere.

- Politistii din Timișoara au urmarit pe strazile județului Timiș un sofer care se urcase beat la volan, era fara permis și nu a vrut sa opreasca la semnale. Șoferul a fost prins dupa 10 kilometri.Polițiștii din Timișoara au incercat, marți, sa opreasca, pe DJ 592 in localitatea Moșnița Noua, județul…

- Un sofer de TIR care conducea baut a fost oprit in trafic de politistii din Bacau, fiind dat jos din autotren de agenti. El transporta o incarcatura de 30 de tone de combustibil, transmite News.ro. In imaginile postate pe Facebook se vede cum politistii ii cer soferului sa coboare din cabina TIR-ului,…

- Joi, 23 februarie a.c., polițiștii sigheteni au fost sesizați prin apel 112 de un barbat cu privire la faptul ca pe strada Alexandru Ivasiuc, conducatorul unui autoturism conduce sub influența bauturilor alcoolice. In urma celor sesizate, polițiștii s-au deplasat la locul indicat, unde au identificat…

- Polițiștii rutieri desfașoara ampla actiunepe linie rutiera in județul Dambovița, au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale conducatorilor de autovehicule destinate transportului de marfa sau de persoane, dintre care cinci au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteza și 10 pentru…

- La data de 15 ianuarie 2022, in intervalul orar 11.00 – 17.00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, Secțiile 1- 5 Poliție, impreuna cu polițiști locali, au organizat și desfașurat doua acțiuni, dupa cum urmeaza: In intervalul orar 11.00 – 13.00, acțiunea s-a desfașurat…

- Noaptea trecuta, o cursa nebuna a avut loc pe strazile Clujului, dupa ce șoferul unui autoturism nu a oprit la cerința polițiștilor.„La data de 12 ianuarie, in jurul orei 01.20, polițiștii Secției 6 Poliție Cluj-Napoca au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus pe Aleea Slanic…

- Politistii au intervenit, in prima zi din 2023, la aproape 3.500 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate in teren au aplicat peste 2.800 de de amenzi. Au fost constatate 919 infractiuni, 136 de persoane fiind surprinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 9 persoane urmarite…