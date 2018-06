Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat joi un curs de 4,6695 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de ziua anterioara și un nou nivel record. Recordul anterior a fost înregistrat la 23 ianuarie 2018, când BNR a anunțat un curs de 4, 6679 lei pentru un euro. Dolarul american, cotat…

- Cursul valutar din11 iunie aduce vești despre leu. Moneda naționala este in scadere in raport cu euro, dar se apreciaza fața de lira, franc elvețian, potrivit cursului bnr oferit de Banca Naționala.

- Leul moldovenesc s-a întarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro. Timp de o zi, el s-a scumpit cu mai puțin de un ban în raport cu moneda americana, dar s-a ieftinit cu aproape șapte bani fața de moneda unica europeana, noteaza Noi.md. Astfel, Banca Naționala…

- Cursul valutar din 4 iunie aduce vești despre leu. Moneda naționala este in scadere fata de euro, potrivit cursului bnr oferit de Banca Naționala. Leul romanesc se apreciaza fața de dolar și franc elvețian.

- Leul incheie saptamana pe un trend de depreciere in raport cu moneda unica europeana, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de 4,6303 lei, in crestere cu 0,07 bani (+0,02%) fata de cotatia anterioara, cand un euro valora 4,6296 lei. De asemenea, moneda nationala…

- Cursul valutar din 17 mai aduce vești bune leu. Dupa ce miercuri a inregistrat pierdere masiva in raport cu principalele monede internaționale, potrivit cursului bnr oferit de Banca Naționala, leul romanesc se stabilizeaza, ba chiar inregistreaza creștere in raport cu euro, dolar, franc elvetian.

- Cursul valutar din 15 mai aduce vești despre leu. Dupa ce a incheiat saptamana trecuta in creștere fața de principalele monede internaționale, potrivit cursului bnr oferit de Banca Naționala, leul romanesc inregistreaza și azi creștere in raport cu: euro, dar pierde in raport cu celelalte monede.

- CURSUL VALUTAR Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6348 lei/euro, in scadere cu 0,49 bani (-0,11%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6397 lei. Totodata, leul…