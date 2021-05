Stiri pe aceeasi tema

- BNR va emite noul curs valutar marți, 20 aprilie 2021, in jurul orei 13. Valorile principalelor valute internaționale vor fi actualizate și afișate atat pe site-ul oficial al bancii, cat și mai jos. Curs valutar BNR pentru ziua de marți, 20 aprilie 2021 Banca Naționala a Romaniei (BNR) va actualiza…

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru luni, 19 aprilie, un curs de 21 de lei si 45 de bani pentru un euro, cu sapte bani mai mult decat saptamana trecuta.

- Leul moldovenesc isi pastreaza valoarea in raport cu moneda unica europeana, insa se apreciaza fata de dolarul american.Banca Naționala a stabilit pentru marti, 13 aprilie, un curs de 21 de lei si 31 bani pentru un euro.

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana.Banca Naționala a stabilit pentru vineri, noua aprilie, un curs de 21 de lei si 31 bani pentru un euro, cu opt bani mai putin decat ieri. Dolarul american scade cu doi bani și costa 17 lei și 96 de bani.

- CHIȘINAU, 15 mart - Sputnik. Valoarea leului moldovenesc fața de valuta europeana crește la acest inceput de saptamana. Leul pierde insa teren in raport cu dolarul american. La cursul stabilit de Banca Naționala pentru 15 martie, dolarul american costa 17.74 de lei, in creștere cu doi bani fața de…

- Moneda nationala s-a depreciat joi in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8748 lei, in crestere cu 0,02 bani fata de cotatia precedenta, de 4,8746 lei. Raportat la dolar, leul s-a apreciat, iar moneda americana a ajuns la 4,0399 lei, in scadere cu 0,04 bani (-0,01%)…

- Leul moldovenesc isi pastreaza valoarea in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 5 februarie, un curs de 20 de lei si 88 de bani pentru un euro.Dolarul american creste cu patru bani si poate fi cumparat cu 17 lei și 42 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru marti, 2 februarie, un curs de 20 de lei si nouazeci de bani pentru un euro, cu zece bani mai putin decat luni.