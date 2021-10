Stiri pe aceeasi tema

- 80% dintre respondenți spun ca Romania se indreapta intr-o direcție greșita. 24 dintre romani au dat nota 1 (minima) guvernului Cițu pentru modul in care a gestionat pandemia de Covid. Clasamentul increderii in politicieni e condus de Rafila (30%), Ciolacu (25%), Emil Boc (24%), Raed Arafat (23%), George…

- Deputatul PSD Radu Cristescu critica dur ceea ce el numește ipocrizia președintelui Klaus Iohannis care astazi in situația crunta in care se afla Romania nu mai cere demisii așa cum facea odinioara atunci cand ii profita politic. Radu Cristescu rememoreaza evenimentele din 2019 de la alegerile…

- Audierile lui Nicu Falcoi au inceput in zgomote de bormașina. Audierea ministrului propus la Aparare nu a dus lipsa nici de scandal. Deputatul PSD Radu Cristescu s-a aratat nemulțumit de faptul ca parlamentarii sunt chemați sa voteze un Guvern care nu are nicio șansa. Circul a fost nelipsit și la audierea…

- Polonia si Slovenia s-au oferit sa ajute Romania in gestionarea crizei saniare, avand in vedere cresterea incidentei cazurilor de COVID-19. Anuntul a fost facut in cadrul unei videoconferinte la care a participat presedintele Klaus Iohannis alaturi de presedintele Consiliului European, Charles Michel,…

- Klaus Iohannis a vorbit despre campania de vaccinare anti-Covid din Romania, facand referire și la numarul mic de romani vaccinați. Președintele a dat exemplul Danemarcei, in care restricțiile au fost ridicate complet dupa o campanie de vaccinare de foarte mare succes. „Avem arma cu care sa terminam…

- Romania ia in calcul administrarea mai devreme a dozei 3 de vaccin, anunța coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Decizia va fi luata dupa o ședința din aceasta saptamana. Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a spus, marți, ca FDA a autorizat administrarea unei doze booster,…

- ”Eu sunt convins ca lipsa oricaror masuri si oricaror recomandari (privind combaterea pandemiei - n.red.) si oricaror exemple din partea celor care guverneaza tara privind respectarea unor masuri simple, cum ar fi distantarea sau utilizarea mastii la evenimente publice, s-a datorat exclusiv nevoii de…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, o hotarare pentru a dona vaccin anti-COVID in mai multe tari: Tunisia, Republica Araba Egipt, Albania si Vietnam, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. ‘Am aprobat si o hotarare de guvern astazi pentru a dona vaccinuri in mai multe tari: Tunisia, Republica Araba…