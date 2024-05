Calendar ortodox, 24 mai 2024. Iata ce sarbatoare este astazi

In aceasta luna, in ziua a douazeci si patra, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Simeon din Muntele cel minunat.Acest cuvios a trait in zilele batranului Iustin, si a fost nascut in Antiohia Siriei, din tatal Ioan, care era din Edesa, si din maica Marta, fiind crescut in… [citeste mai departe]