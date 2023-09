Stiri pe aceeasi tema

- TURNEU… Iubitorii fotbalului din județul Vaslui sunt așteptați sa participe la ediția cu numarul 9 a turneului de minifotbal „Summer Cup” Vaslui, o competiție pentru toate varstele care are ca scop promovarea sportului. Organizata in fiecare an cu ocazia Zilelor Municipiului Vaslui, turneul va fi structurat…

- NOUTATE… Polițiștii Biroului Siguranța Școlara și ai Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații, din cadrul IPJ Vaslui, au derulat in perioada 29-30 iulie a.c., in cadrul primei ediții a Festivalului Greenfield Dance Fest organizat la Barlad, activitați educativ-preventive. Acestea au…

- DISCUȚII… Dezbatere ampla ieri, 27 iulie, in ședința ordinara de Consiliu Local (CL) pe seama creșei noi de pe strada Dimitrie Bolintineanu. Nu doar Gradinița cu Program Prelungit nr. 17 și-a dorit sa o aiba in structura, ci și Școala Gimnaziala Nr. 2 “Dimitrie Cantemir”, in structura careia se afla…

- COMPETITIE.. „Cupa de Vara la Taekwon-do ITF” s-a desfasurat la Sala de Sport a Colegiului National „Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad, competitie ce a fost organizata de Asociatia Clubul Sport Kwon Barlad. La startul concursului s-au prezentat si au luptat pentru diplomele si medaliile puse in joc 57…

- AUGUST… Luna diasporei vasluiene nu este o utopie. Este un proiect gandit de Ionel Sandu, impreuna cu colegii sai de la Clubul Oamenilor de Afaceri din Organizația Municipala PNL Vaslui și este daca vreți un manifest al acestora catre toți oamenii de afaceri din municipiul Vaslui de a-i intampina cu…

- IN MEMORIAM… Ieri dimineața, la baza sportiva „Dalsor Football” din Vaslui s-a disputat prima ediție a „Memorialului Ciobanu (Jojo) Georgel” la minifotbal, competiție care a adunat la start patru formații: Red Star Vaslui, Inter Traian, Victoria și Salvatorii Vaslui. Organizat de clubul Red Star Vaslui,…

- IN MEMORIAM… Duminica, 17 iulie, de la ora 10:00, la baza sportiva „Dalsor Football” va avea loc prima ediție a „Memorialului Ciobanu (Jojo) Georgel” la minifotbal. Competiția este organizata de clubul Red Star Vaslui, in parteneriat cu Asociația Județeana de Minifotbal Vaslui. Fostul jucator al echipei…

- COMPETIȚIE… Sala de antrenament a clubului “Liga de Est” Vaslui a gazduit ediția 2023 a Cupei de Vara la Taekwon-do ITF, competiție care a adunat la start 105 sportivi, cu varsta intre 4 și 15 ani, la trei probe de concurs: tull, tehnici speciale și spargeri forța – dinamometru. Cei mai buni sportivi…