- Trafic dirijat in aceasta dimineața pe DJ203K, la Cernatești. Un șofer buzoian in varsta de 65 de ani, care se deplasa pe direcția Beceni catre Buzau, a accidentat un pieton pe raza localitații Zarnești de Slanic, in varsta de 52 de ani, din Cernatești. Pietonul a fost preluat de ambulanța pentru ingrijiri…

- Și cea de-a doua competiție interna din fotbalul județean a ajuns la final. Phoenix Poșta Calnau și Voința Limpeziș se vor intalni, in aceasta seara, de la ora 18.30, pe terenul din Cernatești, in finala fazei județene a Cupei Romaniei. Un ultim act surpriza, dar parcursul niciuneia dintre finaliste…

- Probleme din cauza viiturii pe paraul Slanuc au fost și in comuna Cernatești. Auci, un pod de tuburi spre Caldarușa a fost stricat de ape, insa exista o alta cale de acces. In comuna Cernatești dar și in Beceni sunt probleme foarte mari cu rigolele recent construite pe DJ203K, potrivit Prefecturii.…

- Trei echipe din Liga a 4-a și una din Liga a 5-a au ramas in cursa pentru caștigarea Cupei Romaniei, faza pe județ, dupa partidele din sferturile de finala ale competiției, desfașurate miercuri seara. Doua dintre meciuri au avut nevoie de prelungiri pentru a-și desemna caștigatoarea. La Luciu, Pescarușul…

- Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal a hotarat ca Supercupa județeana, sezonul 2021, sa se dispute dupa un nou format. Astfel, vor participa patru echipe: campioana județeana Team Sageata, caștigatoarea Cupei Romaniei – faza județeana și caștigatoarele celor doua serii de play-out din…

- Asociația Județeana de Fotbal a stabilit programul etapei a doua, cea a optimilor de finala, din faza județeana a Cupei Romaniei. Cel mai interesant joc se anunța cel dintre Avantul Zarnești și Team Sageata, formație calificata direct in aceasta faza, dupa ce a caștigat play-off-ul Ligii a 4-a și a…

- Sezonul handbalistic masculin in Romania nu s-a incheiat inca. Intre 24 și 30 mai, la București se disputa, in sistem turneu, Cupa Romaniei. Vor fi trei tururi pana in momentul in care vor ramane in competiție patru echipe. Se va juca apoi in sistem Final Four, caștigatoarea Cupei Romaniei obținand…

- 14 echipe din Liga a 4-a și 16 din Liga a 5-a au luat startul și in faza județeana a Cupei Romaniei. In competiție au intrat 28 de echipe din Liga a 4-a (locurile 3 și 4 din play-off și 10 echipe din play-out) și 16 echipe din Liga a 5-a. Iata rezultatele inregistrate: Cupa … Articolul Lanurile și Zorești,…