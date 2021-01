Cunoscutul necunoscut In anul 2002, in intenția de a camufla o minciuna exersata de administrația americana in plin razboi contra terorismului, Donald Rumsfeld, un fost secretar american al apararii, a facut aceasta uluitoare afirmație: „Exista cunoscutul cunoscut – lucrurile pe care stim ca le stim. Exista necunoscutul cunoscut – lucrurile pe care stim ca nu le stim. Dar exista si necunoscutul necunoscut: acele lucruri pe care nu stim ca nu le stim”. Intenția lui Rumsfeld nu a fost nicidecum sa deschida o dezbatere epistemiologica, ci sa evite in mod politicianist intrebarile incomode despre razboiul din Irak și Afganistan.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Care este unul dintre cele mai periculoase ingrediente din bucataria romanilor? Cu toții il avem și continuam sa-l cumparam constant. Care sunt efectele negative și cum se folosește in mod corect acesta? Ingredientul periculos din bucataria romanilor Oamenii trebuie sa aiba o mai mare atenție asupra…

- Varianta ca Ludovic Orban sa redevina premier a intampinat rezistența din partea unor lideri din partid, relateaza Realitatea PLUS. Ce le-a propus acesta colegilor de partid? Președintele liberal Ludovic Orban ar fi venit cu varianta deblocarii negocierilor pentru formarea noului Guvern și stabilirea…

- Autenticitatea este un cuvant folosit adesea de oamenii care lucreaza in branding. In ultimii ani, originalitatea și autenticitatea cu care comunica un brand sunt uneori mai importante pentru consumatori decat atributele produsului sau prețul afișat. Ne este destul de clar cum alegem un brand. Oare…

- "Aproape 10.000 de cazuri in ultimele sapte zile, terapiile intensive sunt pline in spitalele din Bucuresti, asta stim deja. Cu siguranta, daca lucrurile continua asa, lucrurile nu par sa mearga in directia buna, cu siguranta va trebui luata in considerare, inclusiv, solicitarea de carantina", a declarat,…

- Fericirea este o alegere si toata fericirea de care vei avea vreodata nevoie se afla in interiorul tau, ne invața epochtimes-romania.com . Daca ai inceput sa-ti recunosti emotiile atunci cand le traiesti, daca ai capacitatea sa te uiti inapoi si sa zambesti in timp ce te gandesti la o situatie dificila…

- Comandantul navelor NAVROM Tulcea, Nicolae Giurgiuvanu, a murit luni, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Acesta era internat la Focșani, unde fusese internat de la Tulcea. Nicolae Giurgiuvanu a aflat ca este infectat cu SARS-CoV-2 dupa ce a mers la un control de rutina la un spital…

- Ministrul Dezvoltarii Ion Stefan de anuntat, sambata la o sedinta a Consiliului Judetean Vrancea, ca vor fi alocate circa 700 milioane euro, prin Programul National de Relansare si Rezilienta, pentru realizarea parcurilor industriale. „Prin Programul National de Relansare si Rezilienta vor…

- „Prin Programul National de Relansare si Rezilienta vor fi alocate sume importante, aproximativ 700 de milioane de euro pentru realizarea acestor parcuri industriale. Dorinta noastra si obiectivul nostru este sa realizam in judetul Vrancea cateva parcuri industriale. Judetul Vrancea si Moldova vor beneficia…