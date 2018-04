Stiri pe aceeasi tema

- Crima de la Botoșani care a șocat pe toata lumea a pornit de la cateva vorbe spuse, probabil, la suparare de Petronela Mihalachi despre iubita lui Bogdan Ionel și o remarca nevinovata care a vizat calitatea...

- Mihaela, iubita lui Bogdan Ionel, "criminalul din Botosani", urmeaza sa fie chemata la audieri. Anchetatorii care se ocupa de cazul Petronelei considera ca iubita "criminalului" detine mai multe informatii legate de caz.

- Ies la iveala informatii socante in cazul teribilei crime de la Botosani. Cu cateva zile inainte s-o ucida pe Petronela Mihalachi, tanarul Bogdan Ionel a postat pe pagina lui de Facebook un mesaj din care parea ca are ganduri de sinucidere. "Va rog sa ma iertati...Stiu ca v-am facut mult rau. Dar cel…

- O adolescenta de 15 ani a fost gasita fara suflare pe un camp din Botosani. Fata a fost injunghiata de 13 ori,scrie botosaneanul.ro.. Un barbat care isi plimba cainele a vazut cadavrul fetei si a sunat de urgenta la 112.La locul faptei au ajuns politistii criminalisti, dar si un echipaj al Serviciului…