Consilierul local Mathe Attila a adus ieri in discuție un subiect sensibil. ”Ar trebui sa nu mai dam voie cu coroane de plastic in cimitir” a susținut acesta. CARE a fost poziția primarului: In ședința de Consiliu Local de ieri s-a adus in discuție un subiect mai sensibil. ”Aș vrea sa lucram puțin la legea cimitirelor. Sa interzicem coroanele de plastic. Știm bine ca de multe ori, la coroane se dau foc. Nu este creștina treaba, dar se intampla. Și cred ca ar trebui sa acționam. Ca dauneaza mediului aceste coroane. Evident ca nu putem interzice agenților comerciali sa vanda, dar putem opri cetațenii…