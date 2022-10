Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bacau au deschis, vineri, un dosar penal pentru distrugere in cazul incendiului care a afectat opt autoturisme si un microbuz. „La data de 16 septembrie, politistii bacauani au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca in curtea unei institutii publice din Bacau ar fi izbucnit un incendiu.…

- Dupa o vara torida, cum parca nu s-a mai vazut demult, Toamna iși reintra in drepturi in Bacau. Și unde oare sa o faca mai bine, decat in cel mai mare parc al orașului și… pe la mustarie! Pentru ca Toamna iși etaleaza mareția și pastelul de culori exact pe unde vara a risipit mai […] Articolul Toamna…

- Interviu cu Valentin BUSUIOC, general de brigada (rez.) STS, scriitor – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – „Intru’nceput era Cuvantul/ si Cuvantul era la Dumnezeu/ si Cuvantul Dumnezeu era” (Ioan, 1:1), ne-a spus apostolul iar asta inseamna ca, de fapt,…

- Produsele de unica folosința sunt de folos in cazul in care coordonam evenimente de mare amploare sau gestionam un flux mare de activitați gastronomice, care nu ne-ar permite utilizarea unor ambalaje din materiale precum sticla, ceramica, metalul. Tocmai de aceea, soluția pe care o avem in acest caz…

- La deschiderea cursurilor școlare m-a izbit din nou zisa acestei ciudate ființe teleportata din Jurasic și proțapita de-a dreptul in fotoliul Educației: „Nu are legatura toaleta-n curte cu calitatea educației“. Cosmetizata in fel și chip de manipulatorii politici, aceasta entitate bizara care creeaza…

- Joi, 8 septembrie a. c., in jurul orelor 10.00, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei au gasit pe timpul desfașurarii serviciului de patrulare, un telefon mobil in zona Pieței Centrale, din municipiul Bacau. In urma verificarilor efectuate polițiștii locali au…

- In numele reducerii carbonului in atmosfera orice aberație este permisa daca scopul declarat privește problemele de mediu. Pe situl spaniol horeca magazin , https://horeca.expob2b.es/es/n-/5166/10-platos-a-base-de-insectos-para-chuparse-los-dedos, cu titlul ,,10 feluri de mancare de te lingi pe…

- Un om de o rara noblețe umana și profesionala, colonelul in retragere Constantin Zavati a trecut la cele veșnice. Venerabilul veteran de razboi s-a nascut pe 7 iulie 1923, in județul Bacau, și a absolvit liceul militar cu gradul de plutonier major. A urmat Școala Militara din Gross Born, Germania, actualmente…