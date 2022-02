Stiri pe aceeasi tema

- In actualul context al conflictului militar din Ucraina cauzat de Rusia, in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, primarii USR Clotilde Armand (Sectorul 1), Allen Coliban (Brasov) si Gabriel Plesa (Alba Iulia) au anuntat ca vor ilumina in culorile galben si albastru cladirile primariilor si alte…

- Pretul petrolului a depasit joi pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima data dupa 2014, dupa ce Rusia a atacat Ucraina , ceea ce a agravat ingrijorarile ca un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea globala cu energie, transmite Reuters, potrivit Agerpres . Barilul de titei Brent a…

- China și-a exprimat „ingrijorarea” cu privire la modul in care evolueaza situația in Ucraina, dupa ce Rusia a anunțat ca recunoaște așa zisele republici Donețk și Lugansk. Escaladarea continua a tensiunilor este legata de eșecul implementarii acordurilor de la Minsk, a declarat ministrul chinez de Externe,…

- Mai mulți ucraineni care au fost luați cu autobuzele trimise de separatiștii pro-ruși au ramas intr-un oraș din Rusia, la 20 de kilometri de granița cu Ucraina, relateaza publicația rusa Novaia Gazeta, in timp ce alte publicații ruse anunța ca unele centre sunt de deja pline. publicație. Dupa un anunț…

- Pretul graului a crescut brusc pe piata europeana dupa ce armata rusa a anuntat noi manevre in Marea Neagra si in regiunea Rostov in contextul tensiunilor grave dintre Moscova si Kiev, sustinut de Occident. Tensiunile geopolitice privind Ucraina au consecinte si pentru preturile cerealelor.…

- NATO ia in considerare o prezenta militara pe termen mai lung in Europa de Est pentru a-si consolida apararea, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, in conditiile in care tensiunile au ramas ridicate cu privire la consolidarea militara a Rusiei in apropierea Ucrainei, transmite Reuters.…

- Putin s-a declarat ''multumit'' de aceasta convorbire de aproximativ 50 de minute, ''serioasa si concreta'', potrivit unui oficial al administratiei americane.Cei doi lideri au mentionat calea diplomatica pentru iesirea din criza generata de amenintarea unei invazii ruse. Dar orice progres diplomatic…

- SUA vor trimite forțe militare suplimentare in „flancul estic al NATO” in cazul in care Rusia va invada Ucraina, concomitent cu impunerea de „severe” sancțiuni economice. De asemenea, președintele american Joe Biden ii va transmite lui Putin ca SUA nu vor exclude posibilitatea aderarii Ucrainei la NATO,…