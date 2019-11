Cum vrea Nicusor Dan sa rezolve 3 probleme majore ale Capitalei: Termoficarea pe butuci, cladirile cu bulina si companiile municipale

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu amenința, intr-o postare publicata miercuri pe Facebook, ca renunța la colaborarea cu Digi24, informeaza Hotnews. CTP invoca interviul luat de Cosmin Prelipceanu primarului Capitalei, Gabriela Firea, pe care il descrie drept o ”dureroasa emisiune din punct de vedere moral și profesional”.…

- Consiliul general a adoptat, in sedinta de joi, proiectul vinietei pentru Bucuresti. In consecinta, in jur de 593.000 de proprietari de masini din Capitala si din Ilfov ar urma sa plateasca taxa pentru a putea circula pe soselele din oras. Proiectul a fost initiat de Gabriela Firea. 31 dintre…

- Proiectul vinietei pentru Bucuresti va fi, cel mai probabil, adoptat joi in forma propusa de Gabriela Firea, judecand dupa intentia de vot a consilierilor generali ai Capitalei. Iar asta ar inseamna ca - de la 1 ianuarie 2020 - mai bine de jumatate dintre bucurestenii care au masini ar putea fi nevoiti…

- Taxa Oxigen. Proiectul primarului general Gabriela Firea de taxare a mașinilor care polueaza și de interzicere a accesului în centrului Capitalei pentru mașinile sub Euro 2 va fi discutat și votat în ședința Consiliului General al Municipiului București.

- In luna august, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. Acel proiect a fost modificat zilele trecute de Firea, potrivit…

- Traficul din Bucuresti ramane de cosmar, cu toate ca in jumatate dintre intersectiile din oras exista deja semafoare inteligente, care ar trebui sa dirijeze eficient traficul. Iata de ce se intampla asa si cine ar trebui sa ia masuri ca sa nu-si mai piarda zilnic bucuresteanul in trafic de doua ori…

- Aceasta dupa ce, marti, Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotarare care vizeaza acordarea a 3.000 de eco-vouchere a cate 15.000 de lei pentru achizitionarea de autoturisme noi cu norme de poluare care sa asigure un nivel redus de emisii de catre transportatori autorizati care…

- „Trebuie sa conștientizam cu toții importanța calitații aerului, cei care nu le-au folosit, inca, sa descopere mijloacele alternative de transport, sa descoperim ca ne putem deplasa și altfel și sa descoperim impreuna cat de aerisit poate fi centrul Bucureștiului fara mașini”, a afirmat Tudor Ionescu…