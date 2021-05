Cum vrea Andra să scape de kilogramele acumulate în timpul pandemiei Invitata in podcastul lui Mihai Morar, Fain & Simplu , Andra (34 de ani) a vorbit despre cariera muzicala, dar și despre silueta ei. Inaintea pandemiei, ritmul in care muncea o ajuta pe solista sa se mențina in forma. In ultimele luni, insa, fiind nevoita sa stea acasa, Andra și-a permis sa-și satisfaca poftele culinare și sa se odihneasca. De curand, cantareața a introdus sportul in viața ei. Cu toate acestea, Andra admite ca mai are de lucrat la alimentație. „Inca lucrez la alimentație. (…) Nu pot sa zic ca mananc mult cantitativ, dar imi place sa gust și de acolo și de acolo. Sunt pofticioasa”,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

