Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor afirma ca prin propunerile din Ordonanța austeritații guvernul face o „tentativa de asasinat cultural cu premeditare”. Hunor descalifica propunerea autoritatile locale de a sprijini din venituri proprii activitati si institutii culturale afirmand ca inițiatorul ”probabil ca nu a fost…

- Politistii din penitenciare au protestat, miercuri, in fata sediului central al Partidului National Liberal fata de masurile de austeritate pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte. „Ordonanta de austeritate pe care vrea sa o emita Guvernul actual duce in colaps cel putin Politia Romana, pe care…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar care cuprinde 50 de masuri. Seful Executivului a avut, miercuri, o intalnire de lucru cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la sediul ministerului. “Am avut o…

- Primarul comunei Bixad, Ioan Tatar, a fost suspendat din functie prin ordin al prefectului judetului Satu Mare, ca urmare a ramanerii definitive a raportului Agentiei Nationale de Integritate (ANI) prin care s-a constatat incalcarea legii cand si-a angajat fiica la Primarie, informeaza, miercuri, Institutia…

- Concediu de odihna de 38 de zile si 1000 de lei in plus la weekendul lucrat! Cine sunt bugetarii fericiti de la 1 august Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența ce prevede sume suplimentare pentru medicii care fac garzi, acordarea de vouchere de vacanța pentru toți angajații din unitațile sanitare…

- Greva generala a fost suspendata luni, 12 iunie, dupa ce Guvernul a prezentat o noua propunere adresata presedintilor celor doua federatii sindicale nationale, avand in vedere revendicarile acestora. A fost emisa o Ordonanta de Urgenta prin care Executivul a acceptat introducerea salariului brut pe…

- "Deocamdata nu vorbim inca de un acord cu Guvernul in privinta incetarii grevei, dar putem constata urmatorul lucru. Ceea ce parea imposibil in urma cu doua saptamani a devenit posibil. Adica s-au identificat resurse financiare si pentru acea crestere salariala de 25%, astazi a aparut in textul proiectului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, aflat la Chișinau, ca profesorii nu mai au de ce sa continue greva, dupa ce Guvernul a adoptat joi o Ordonanța de Urgența in care li se garanteaza atat o grila de salarizare care incepe de la salariul mediu pe economie cat și majorari salariale pana cand…