Cum va fi vremea în luna august. ANM a anunțat ce temperaturi vor fi în ultima lună a verii Vești bune pentru romanii care și-au programat concediile in luna august. Cum va fi vremea in luna august și ce temperaturi anunța ANM? Luna august incepe de duminica, iar potrivit ANM, in saptamana 2 august- 8 august, temperaturile se vor situa in jurul celor normale pentru luna august, chiar ușor mai crescute in sudul țarii, unde vom avea 36-37 de grade. Cum va fi vremea in luna august. ANM a anunțat ce temperaturi vor fi in ultima luna a verii Pe litoral, cat și in depresiunile din estul Transilvaniei, vremea va fi mai mult decat placuta, cu temperaturi de 32 de grade. In saptamana 9 august-… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 iul - Sputnik. Duminica și luni nu se așteapta schimbari esențiale ale vremii, in schimb marți vremea se va raci simțitor și se așteapta ploi in cea mai mare parte a țarii. Maine temperaturile vor oscila intre 30 și 33 de grade in nordul țarii, 31 și 34 in centru și intre 32 și…

- Potrivit specialiștilor de la ANM, vremea va continua sa se incalzeasca in acest inceput de saptamana și va fi chiar calduroasa in regiunile vestice și sudice ale țarii. Temperaturile maxime vor fi de 24 de grade Celsius in depresiunile din estul Transilvaniei și 34 de grade Celsius in sudul Olteniei.…

- Astazi, vremea va fi calduroasa si cu disconfort termic ridicat in cea mai mare parte a tarii. In Banat, Crisana, Oltenia, Maramures, vestul si nord-vestul Transilvaniei, valul de caldura se va intensifica, va fi canicula si disconfort termic accentuat. Cerul va fi variabil, insa mai ales in a doua…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza pe urmatoarele 4 saptamani. Temperaturile medii vor urca peste cele normale pentru aceasta perioada in ultima decada a lunii iunie și la inceputul lunii iulie. Saptamana 14 – 21 iunie Cu excepția regiunilor vestice și nord-vestice, unde temperaturile…

- Astazi, vremea va fi in general instabila, iar valorile termice se vor situa in jurul celor climatologic specifice datei. Cerul va fi variabil si mai ales dupa-amiaza si seara vor fi innorari temporar accentuate, averse si descarcari electrice, in Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei si Munteniei,…

- Vremea va fi instabila și azi, 28 mai 2021, anunța meteorologii. Mai ales in centrul, estul si sudul tarii se vor semnala averse cu caracter torențial. Temperaturile sunt in scadere. Valorile maxime se vor situa intre 14 și 24 de grade Celsius, iar minimele intre 8 și 17 grade. In Capitala maxima va…

- Luni, vremea va fi predominant frumoasa si va deveni calda in regiunile vestice, in timp ce in restul teritoriului valorile termice diurne se vor situa in jurul normelor perioadei. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului. Temperaturile maxime…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta temperaturi ridicate in acest weekend. O masa de aer tropical va aduce valori ridicate in termometre, mai ales duminica, 2 mai, in ziua de Paste. Potrivit specialistilor, ne putem astepta la temperaturi chiar si de 30 de grade Celsius. ‌Romania, intre ploi…