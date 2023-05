Cum va decurge încoronarea Regelui Charles al III-lea Incoronarea regelui Carol al III-lea va avea loc sambata, 6 mai 2023, la Westminster Abbey din Londra, unde vor fi prezenți 2000 de invitați. In timpul ceremoniei, Regele va fi incoronat alaturi de Camilla, Regina Consoarta. Ceremonia urmeaza sa inceapa, la ora 11:00, la Westminster Abbey, Regele venind in procesiune cu puțin timp inainte. • Ce este incoronarea? O incoronare este atat ceremonia religioasa simbolica in timpul careia se pune coroana pe capul monarhului, cat și transferul titlului și puterii simbolice de la precedentul, in acest caz de la mama sa, decedata. Cu toate acestea, nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o ceremonie religioasa sambata, inradacinata in traditia monarhica, dar pe care regele a dorit sa o modernizeze putin, Regatul Unit va trai trei zile de festivitati pentru a celebra incoronarea lui Charles al III-lea. Aceasta zi istorica va incepe cu "Procesiunea regelui", care se va deplasa caleasca…

- B1.ro Incoronarea Regelui Charles al III-lea va avea loc sambata, 6 mai, la Westminster Abbey. Palatul Buckinhgam iși dorește ca din acest eveniment istoric sa faca un moment de sarbatoare, conform Observator news. Ceremonia de incoronare va avea loc pe 6 mai și va fi condusa de Arhiepiscopul de Canterbury.…

- Slujba de incoronare a Regelui Charles al III-lea va fi una cu multe credințe și multe limbi Regele Charles al III-lea, dornic sa demonstreze ca poate fi o figura unificatoare pentru toata lumea din Regatul Unit, va fi incoronat in cadrul unei ceremonii care va include pentru prima data participarea…

- Regele Charles al III-lea a devenit monarh al Regatului Unit si al altor 14 teritorii la moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, in septembrie 2022. Acesta va fi incoronat in cadrul unei ceremonii pline de fast, stralucire si semnificatii religioase solemne. Evenimentul va avea loc in data de 6…

- Regele Charles al III-lea va fi incoronat pe 6 mai 2023 la Westminster Abbey din Londra, alaturi de soția sa, Regina Consoarta Camilla. Pregatirile pentru evenimentul de pe 6 mai sunt cunoscute sub numele de cod „Operation Golden Orb” și stabilesc in detaliu fiecare pas al marelui eveniment. „Incoronarea…

- Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, 67 de ani, a vizitat centrul de refugiați ucraineni de la Romexpo și a fost primit, luni, 13 martie, la Palatul Elisabeta, de catre Custodele Coroanei, Margareta, si Principele Consort. La evenimentul de la Palatul Elisabeta au mai luat parte ambasadorul Regatului…

- Fracțiunea Blocului comuniștilor și socialiștilor incearca sa impiedice votarea noului guvern in Parlament. Suparați ca majoritatea parlamentara a decis ca doar cate doi reprezentanți ai fracțiunilor sa țina discursuri dupa prezentarea de catre Dorin Recean a echipei și programului de guvernare, comuniștii…

- Biserica Angliei ia in considerare eliminarea secolelor de invatatura religioasa pentru a-i oferi lui Dumnezeu pronume neutre din punct de vedere al genului, scrie The New York Post, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…