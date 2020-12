Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, dupa consultarile cu partidele parlamentare, ca „nu sunt inca intrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou Guvern”. Președintele a precizat ca va mai urma cel puțin o noua runda de consultari. The post Klaus Iohannis, dupa consultarile…

- Astazi au loc la Cotroceni consultarile cu partidele reprezentate in noul Parlament, discutii convocate de presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim ministru. Primii vor merge social democratii, de la ora 11, apoi vor urma delegatiile PNL, Aliantei USR-PLUS,…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni, cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament, in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru. Seful statului i-a invitat la consultari pe reprezentantii PSD, PNL, ai Aliantei…

- Incep consultarile președintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului pentru funcția de premier. Negocierile dintre partidele de dreapta s-au blocat duminica dimineața.

- Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o victorie care va aparține, o victorie a neamului romanesc, o speranța in aceasta noapte in care a intrat Romania. Nu o sa va dezamagim sau tradam, suntem oamenii faptelor, care am promis ca nu vedem nicio diferența intre partidele lui Klaus Iohannis…

- Dan Barna, copreședinte USR-PLUS, a spus, despre desemnarea lui Nicolae Ciuca ca premier al viitorului Guvern, ca “nu neaparat soluția militara este cea mai buna”. Barna atrage atenția ca USR-PLUS nu va fi doar „partidul care ajuta PNL sa guverneze”.

- Metrorex a anuntat ca se fac verificari dupa incidentul in care a fost implicat un mecanic de tren, acuzat ca a condus in stare de ebrietate. „Referitor la informatiile aparute in presa cu privire la incidentul in care a fost implicat un mecanic de tren, va informam ca sunt in curs de efectuare verificarile…

- Djokovic, care l-a invins luni in finala pe argentinianul Diego Schwartzman și a obținut al 36-lea sau titlu ATP Masters 1.000, a primit un cec de 205.200 euro, in timp ce Halep a fost recompensata cu un premiu cu 10 euro mai mic pentru titlul in turneul Premier 5, dupa ce Karolina Pliskova s-a retras...…