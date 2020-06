Prima parcare supraetajata din Craiova va aparea in acest an, insa doar pe hartie. Primaria a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate al parcarii, care ar trebui sa aiba minimum 400 de locuri. Locul ales: intersecția strazii Corneliu Coposu cu Unirii, chiar la intrarea principala in Parcul „Nicolae Romanescu“. La inceputul acestui an, Primaria Craiova a prins in bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului suma de 40.000 de lei pentru realizarea a doua studii de fezabilitate (SF) privind amenajarea unor parcari supraetajate . Una dintre ele ar urma sa fie chiar in scuarul din fata…