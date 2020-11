Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de companiile farmaceutice Pfizer si Biontech este „eficient 90%”, potrivit anuntului facut, luni, de laboratoarele acestora. Rezultatele au venit in urma primei analize intermediare a testului lor, aflat in faza a treia, ultima inaintea unei omologari, relateaza AFP.…

- Romania ar putea sa isi constituie, dupa o noua rectificare bugetara, un stoc pentru sase luni de Remdesivir, medicamentul necesar in combaterea COVID-19, a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. "In perioada iulie-octombrie, noi am avut gratuit de la Uniunea Europeana 12.000 de doze. Aceste doze…

- Dupa un inceput de saptamana foarte rece, in zilele urmatoare vom avea parte de vreme ca de primavara. In weekend, cand Romania trece la ora de iarna, temperaturile vor depași 20 de grade Celsius.

- Compania farmaceutica sud-coreeana Celltrion sustine ca o substanta pe care a dezvoltat-o s-a dovedit a fi eficienta in tratamentul impotriva COVID-19 si a anuntat luni ca va realiza noi studii clinice asupra acesteia, potrivit Yonhap, preluata de Agerpres . Substanta, denumita CT-P59, va fi administrata…

- "In primul rand, vaccinul, daca se reuși obținerea unui vaccin in timp scurt, pentru ca deocamdata vorbim despre vaccinuri candidat, adica inca neautorizate, trebuie administrat persoanelor din categoriile vulnerabile și personalului medical. Celelalte categorii de persoane, copiii și adulții tineri,…

- In timp ce Uniunea Europeana a incheiat șase acorduri cu laboratoare pentru a rezerva sute de milioane de doze de vaccinuri potențiale, ea nu a dezvaluit nicio suma estimata și nici condițiile comerciale. "Exista probleme de concurența, nu ar fi o idee buna publicarea acestor informații pana…

- Avem un inceput de toamna care imparte Romania in doua. In jumatate de țara, in sud și est, se anunța soare ca-n iulie, cu temperaturi de 38 de grade celsius la umbra. Iar in Vest, Nord-Vest și Centru vremea va fi instabila, cu temperaturi sub 20 de grade Celsius. Digi24 a facut un experiment pentru…