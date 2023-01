Felul in care reusesti sa iti pastrezi calmul si sa stii ce nu trebuie sa faci niciodata atunci cand te ataca un caine iti poate salva viata, a declarat politistul Gabriel Nicolae Ivanov, specializat de aproape 25 de ani in dresajul si comportamentul canin si coordonator al singurei echipe operative canine din Politia Romana, relateaza AGERPRES.Echipa operativa canina este la Sibiu, iar Gabriel Nicolae Ivanov este cel care in urma cu doi ani, in februarie 2021, a salvat viata unui barbat sfasiat de o haita de caini, pe un camp de langa localitatea Poplaca. La Sibiu exista singura scoala de dresaj…