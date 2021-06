Cum te poate ajuta un cabinet de avocat din Iasi cu infiintarea Asociatiei de Proprietari?

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in Romania au loc aproximativ 30 000 de accidente rutiere, dintre care peste 8 000 sunt grave. Nimeni nu isi doreste sa fie implicat intr-un astfel de eveniment dar, daca acest lucru se intampla, este necesar sa iti iei toate masurile necesare pentru a-i infrunta urmarile, inclusiv din…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, a declarat, joi, ca au fost evidentiate 31 de nereguli in urma controlului celor doua institutii.„Continuam eforturile pentru a operationaliza spitalul mobil de la Letcani. Corpul de control al premierului a venit in aceste zile la Iasi la solicitarea…

- Reprezentantul asociației de proprietari – cum ar fi președintele de bloc – are dreptul sa intre in orice apartament din cladire fara acordul proprietarului, in unele situații, pe baza unui preaviz cel puțin 24 de ore, potrivit AvocatNet.ro. Cei care restricționeaza accesul membrilor asociației in propria…

- Comunicat de presa Consiliul Judetean Iasi a initiat demersurile pentru redeschiderea spitalului mobil de la Letcani Consiliul Judetean Iasi si Institutia Prefectului au organizat astazi o intalnire cu managerii si reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" Iasi, Directiei de…

- Automobil Clubul Roman ACR este cel mai mare club automobilistic din Romania. Clubul a luat fiinta pe data de 5 aprilie 1904 in salonul de onoare al Hotelului Boulevard din Bucuresti. In cursul aceluiasi an au fost organizate filiale ACR, in localitatile in care existau masini 2 3 la numar, precum:…

- Iași, 29 martie 2021 300 de elevi din clasele primare de la cateva școli din județ au aflat informații interesante și inedite despre apa, cum poate fi aceasta economisita și pastrata curata, in cadrul unei acțiuni organizate de catre echipa Asociației ACVO cu scopul de a forma atitudini și comportamente…

- Muzeul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași gazduiește /25.03-30.04 2021/ expoziția * Muzeul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a fost conceput prin raportare la o dubla traditie: initiativa istoricului Orest Tafrali – privind infiintarea „Muzeului de Antichitati”/inaugurat in anul…

- Noul Episcop Auxiliar al Romei este un roman din Bacau. Benoni Ambaruș a fost pana acum paroh al unei biserici romano-catolice din Roma și director al Asociației de solidaritate a Vaticanului, Caritas. Monseniorul Benoni Ambarus s-a nascut in septembrie 1974 in județul Bacau, iar intre anii 1990 1996…