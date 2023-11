Cum te asiguri că afacerea ta este în conformitate cu legea: 5 sfaturi Cand ești la inceput de drum cu afacerea ta depui mult efort pentru a gasi clienții potriviți și pentru a demara primele proiecte. Conformitatea este un lucru ce uneori poate fi trecut cu vederea prea repede in aceasta provocare. Trebuie sa te asiguri ca afacerea ta este in conformitate cu legea pentru a evita problemele. Iți oferim in cadrul acestui material 5 sfaturi importante pentru a te proteja in fața neplacerilor. 1. Utilizarea tehnologiei pentru conformitatea legala Utilizarea tehnologiei pentru conformitatea legala este o abordare eficienta și necesara pentru orice afacere in ziua de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a facut un anunț important cu privire la cumpararea de vechime in Romania. Deși au existat, de-a lungul timpului, tot felul de date limita pana la care romanii iși pot cumpara vechime, iata ca Ministrul Muncii vine cu o veste buna. Vechimea va putea fi cumparata…

- Din pacate pentru brașoveni, administrația Coliban se dovedește a fi o administrație care nu exceleaza la niciun capitol, mai mult decat atat, deciziile luate de aceasta in ultimii trei ani au ajuns sa ne afecteze din ce in ce mai tare. Unul dintre zecile de exemple de „NU AȘA SE ADMINISTREAZA UN ORAȘ!”…

- Chiar daca modelul Magic V2 inca nici nu a ajuns in magazinele din Europa, Honor anunța lansarea unui nou smartphone cu ecran pliabil, „urmașul” acestuia, Magic Vs2. In timp ce Magic 2 a impresionat prin dimensiuni și greutate reduse, similare cu cele ale unui telefon „tradițional”, Magic Vs2 va incerca…

- In cursul anului trecut, peste 99.000 de persoane au fost racordate la sistemele publice de apa, astfel ca procentul celor care sunt conectați la sistemele de alimentare a ajuns in Romania la 74,9%.

- Aeroportul Internațional Henri Coanda Otopeni este una dintre cele mai importante porți de intrare in Romania și, in consecința, are de-a face cu un volum semnificativ de trafic rutier in fiecare zi. Gestionarea eficienta a parcarii la acest aeroport este o chestiune cruciala, care influențeaza in mod…

- Romania a dezvoltat un cadru institutional si juridic de integritate pentru a promova integritatea si a preveni coruptia in functiile executive de varf ale guvernului central si in cadrul agentiilor de aplicare a legii, dar sunt inca necesare imbunatatiri in mai multe domenii, potrivit unui raport de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a negat informațiile potrivit carora drone rusești au cazut și au explodat pe teritoriul republicii, informeaza Rador."Pot sa va spun ca nu a existat nicio piesa, nicio drona, nicio parte a vreunui dispozitiv care a ajuns in Romania" - a spus presedintele roman,…

- Ministrul Sanatatii a criticat Colegiul Medicilor ca nu s-a implicat dupa cazul de la Botosani, unde o femeie gravida dupa ce nu a primit ingrijiri medicale.”Dupa ce s-a intamplat la Botosani, ne-am intalnit cu toate institutiile care au diverse responsabilitati in administrarea actului medical, mai…