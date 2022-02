Stiri pe aceeasi tema

- Ghicitul in palma, cunoscut și sub numele de chiromanție, este o metoda de a iți afla destinul. Aceasta arta incredibila a aparut in urma cu aproximativ 5.000 de ani pe teritoriul Chinei. Asiaticii spuneau ca palmele noastre sunt ca niște harți care dezvaluie drumul pe care-l vom parcurge in viața.…

- Bautura inimii se face din 3 ingrediente: usturoi, lamai și apa. Rețeta unui cunoscut preot german Sebastian Kneipp a fost un preot bavarez si unul dintre stramosii medicinii naturopate . Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de…

- Apa japoneza sau remediul imbatabil impotriva excesului ponderal. Va topește grasimea de pe abdomen, spate și coapse. In plus, vei parea mai tanara cu 10 ani. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel…

- Cine nu și-ar dori sa slabeasca doar cu o bautura banala care se prepara din alimente ieftine? Nimic mai simplu, acum totul este posibil daca urmezi sfaturile de mai jos! Bautura miraculoasa care face minuni pentru organismul uman. Mai mult decat atat, premaratul intarește sistemul imunitar, iar specialiștii…

- Leguma minune care topeste grasimea, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic. Pentru cei care iși doresc sa aiba un stil de viața mai sanatos, sau pur și simplu sa scape de cateva kilograme in plus, o dieta bogata in legume este alternativa ideala. Nutriționistul Mihaela Bilic este de parere ca vanata…

- Pomelo a devenit extrem de popular și in Romania. Cu un gust delicios și racoritor, fructul de dimensiuni mari e recomandat de specialiști in sezonul de iarna. Fructul-minune care ține inima sanatoasa și ne ajuta sa slabim. Acesta vine cu un pachet de vitamine si minerale și da un plus de energie. Mai…

- Il gasești in supermarket in stare bruta sau pe rafturile plafarurilor in cutii și aduce beneficii importante organismului uman. Planta-minune care ajuta la infecția COVID. Ghimbiriul, ca despre el este vorba, este un aliment cu proprietați spectaculoase, iar aceasta informație este confirmata și de…

- Sezonul sarbatorilor de iarna se apropie cu pași repezi, iar romancele sunt pe ultima suta de metri pentru a arata perfect in ținutele de Craciun și de Revelion. Bautura-minune care te ajuta sa topești ZECE kilograme intr-o luna. Exista o metoda simpla care ar putea topi zece kilograme in doar o luna.…