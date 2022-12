Cum sună „Plugușorul neaderării la Schengen” scris de Flick Domnul Rimă Votul negativ oferit de Austria pentru aderarea Romaniei la Schengen a starnit o reacție neașteapata și din partea lui Flicea Sebastian Andrei, cunoscut drep Flick Domnul Rima. Acesta a comentat in stilul sau aparte și a compus „Plugușorul neaderarii la Schengen”. In doar cateva minute postarea a strans zeci de reacții și d ecomentarii. „Aho, aho, copii și frați Liber, tot nu circulați Azi, Olanda nu ne-a vrut Austria, nici atat Enervat, romanu’ a zis Sa vezi ce le-o trag, precis Boicotez, da, asta fac Tot ce e austriac Pe Ghița, cand il tranșez Nu-l fac șnițel vienez La desert, la revedere Ștrudel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declarație de presa despre refuzul aderarii Romaniei la Schengen„Eșecul integrarii in Schengen este eșecul clasei politice din Romania, umila, sclava și in genunchi in fața stapanilor din U.E.Este o buba plina de puroi care s-a spart.Este demonstrația clara, ca atunci cand ești sclav, umil, servitor,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca adoptarea de catre Parlamentul de la Haga a unei rezolutii care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen "nu ingrijoreaza deloc", el aratand ca tara noastra a

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca nu este ingrijorat de rezoluția adoptata de parlamentul olandez, care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen. Prim-ministrul a spus ca tara noastra a facut tot ceea ce era necesar pentru a indeplini…

- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment.

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Mark Rutte vor vizita Centrul Național de Instruire Intrunita, „GETICA” din Brașov, unde se vor intalni cu militarii dinslocați din Olanda, Belgia și Franța.

- Polonia a initiat discutii cu Statele Unite despre stationarea de armament nuclear pe teritoriul polonez, in cadrul actiunilor de contracarare a amenintarilor Rusiei, afirma presedintele Andrzej Duda, in contextul declaratiilor liderilor de la Moscova privind Ucraina. Polonia, cel mai mare stat membru…

- Un șofer roman in varsta de 27 de ani a fost reținut in Olanda dupa ce a fost prins ca transporta in camionul sau o cantitate enorma de cocaina de aproape doua tone, evaluata de la peste 190 de milioane de euro, relateaza NL Times . Autoritațile olandeze au arestat un șofer roman care conducea un camion…

- Imagini teribile au fost surprinse de o camera de supraveghere instalata intr-o parcare de camioane din Olanda. Cabina unui TIR a explodat sambata seara, șoferul era in interior, dar a scapat ca prin minune cu viața, scrie site-ul 1limburg. O cabina a unui camion a explodat in Geleen, sambata in jurul…