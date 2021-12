Un barbat de 72 de ani, din comuna Hemeiuș, județul Bacau, și-a dat foc din greșeala la casa. Acesta a vrut sa afume carne pentru sarbatori, insa intr-o clipa de neatenție, flacarile s-au extins și intreaga casa a ars. Acum, barbatul a ramas fara acoperiș deasupra capului in pragul iernii. Barbatul a ramas pe drumuri […] The post Cum și-a dat un barbat foc la casa din greșeala. O clipa de neatenție a fost indeajuns appeared first on IMPACT .