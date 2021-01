Stiri pe aceeasi tema

- Ericsson și Vodafone au testat cu succes livrarea de bunuri și servicii esențiale prin intermediul rețelelor mobile, aceasta fiind acum cu un pas mai aproape de infaptuire. Testele efectuate luna trecuta in Germania au aratat ca, prin intermediul rețelelor mobile, pot fi stabilite coridoare de zbor…

- Ministerul Justitiei si-a facut datoria si a elaborat proiectele de modificare a legilor justitiei, dar nu avea posibilitatea sa le treaca prin Parlament in lipsa unei majoritati, a afirmat, joi seara, ministrul Catalin Predoiu. "Cat de corect este si cat de logic pana la urma sa reprosezi…

- Ministerul Justitiei si-a facut datoria si a elaborat proiectele de modificare a legilor justitiei, dar nu avea posibilitatea sa le treaca prin Parlament in lipsa unei majoritati, a afirmat, joi seara, ministru Catalin Predoiu. "Cat de corect este si cat de logic pana la urma sa reprosezi…

- In ultimii cațiva ani, atacurile pe scara larga de tip ransomware – in care infractorii folosesc malware pentru a cripta datele victimelor și le folosesc pentru rascumparare – au fost inlocuite cu atacuri mai precise, impotriva anumitor companii și industrii. Astfel, hackerii devin mai periculoși, scrie…

- Politic Declarație de presa/Senatorul PNL Eugen Pirvulescu: „Toate proiectele noastre sunt realizabile in fapte, nu pe hartie” noiembrie 16, 2020 19:21 Astazi, vin in fața cetațenilor, in calitate de candidat pentru funcția de senator in Parlamentul Romaniei, cu promisiunea ferma ca tot…

- Micii plamini artificiali crescuți intr-un laborator de celule stem adulte au permis oamenilor de știința sa urmareasca modul in care Covid-19 infecteaza plaminii intr-o noua „descoperire majora”, transmite unimedia.info. Cercetatorii de la Universitatea Duke și Universitatea Cambridge au produs plamini…

- Micii plamani artificiali crescuți intr-un laborator de celule stem adulte au permis oamenilor de știința sa urmareasca modul in care Covid-19 infecteaza plamanii intr-o noua „descoperire majora”.

- Seful de cabinet al vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a indicat un purtator de cuvant, scrie AFP potrivit news.ro.Marc Short este cel mai recent nume care se alatura pe lista colaboratorilor administratiei Donald Trump care a contractat coronavirusul.…