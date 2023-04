Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat simularea Bacalaureatului pentru majoritatea elevilor. Astazi au avut testarea la proba la alegere a profilului si specializarii. Doar elevii care apartin minoritatilor nationale mai au si maine o proba, cea la Limba si literatura materna. Notele vor fi anuntate joia viitoare si nu se trec…

- Peste jumatate din respondenții unui sondaj efectuat in Republica Moldova de compania iDATA susțin introducerea sintagmei „limba romana” in legislația Republicii Moldova.Potrivit sondajului, (52.8%) s-au expus pozitiv cu privire la introducerea sintagmei „limba romana” in legislația Republicii Moldova,…

- 119.614 elevi din cei peste 147.000 inscrisi la inceputul acestui an scolar in clasele a XII-a si a XIII-a au fost prezenti, luni, la proba scrisa de Limba si literatura romana desfasurata in cadrul simularii Bacalaureatului. Doisprezece dintre acestia au fost eliminati, pentru tentativa de frauda.…

- Votarea in prima lectura a introducerii limbii romane in Constituție a trezit numeroase reacții in Republica Moldova. Majoritatea pozitive, dar și iritate sau alarmate. Acestea din urma aparțin nu doar forțelor rusofile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Regulile de gramatica au fost dintotdeauna un subiect controversat, deoarece romanii s-au contrazis de multe ori despre multe dintre acestea. Una dintre ele este modul in care se pune corect virgula intr-o propoziție. Majoritatea romanilor fac aceasta greșeala fara sa iși dea seama.

- Olimpiade școlare 2023: Etapele și datele la care sunt organizate olimpiade școlare in acest an Ministerul Educației a publicat calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare ce se desfașoara in acest an, relateaza alba24.ro. Majoritatea etapelor județene sunt organizate in luna martie. OLIMPIADE…

- CALENDAR olimpiade 2023: lista, etapele și datele la care sunt organizate olimpiade și concursuri școlare in acest an Calendar olimpiade 2023: Ministerul Educației a publicat calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare ce se desfașoara in acest an. Majoritatea etapelor județene sunt organizate…