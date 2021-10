Cum se prepară supa de linte. Rețetă și ingrediente Supa de linte este o alternativa extrem de sanatoasa cand nu ai pofta de carne. Iata rețeta pentru supa de linte, modul de preparare, dar și ingredientele de care ai nevoie. Pentru a prepara rețeta de supa de linte asigura-te ca ai urmatoarele ingrediente in bucataria ta: Cum se prepara supa de linte. Rețeta și ingrediente 400 g linte 1 ceapa 1 morcov 2 bucați patrunjel radacina 0.5 lingura oțet 1patrunjel verde sare piper crutoane cu usturoi Cum se prepara supa de linte. Rețeta și ingrediente Se fierbe lintea in apa cu sare și oțet și se da in 2-3 clocote, apoi se adauga ceapa, morcovul, radacinile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru una dintre mesele principale ale zilei, puteți incerca rețeta de pui umplut la cuptor și piure de cartofi cu ceapa verde, preparata de chef Nicolai Tand la Super Neatza, 19 octombrie 2021.

- Ingredientele necesare prepararii acestei rețete postate pe site-ul: rețete.unica.ro. INGREDIENTE 600 g muschiuleț de porc 3 ardei capia 1 ardei verde 2 dovlecei 2 cepe roșii 1 ardei iute 2 gogoșari piper boabe sare boia dulce boia iute 3-4 linguri ulei 1-2 foi dafin 4 roșii 1-2 crenguțe cimbru MOD…

- Mod de preparare: Carnea pregatita se taie cuburi, se adauga sare, piper, se prajeste in ulei, pina la rumenire. Gutuile se curata se scoate capsula de seminte, se taie felii, se prajeste in unt pe ambele parti, se adauga carnea, se toarna vin si se caleste la foc mic. In cazul in care carnea este virtoasa,…

- Mancarurile preparate la ceaun in curte au un gust aparte, iar daca ești in lipsa de idei iata cinci propuneri din care poți alege. Sunt cele mai bune feluri de mancare pe care le poți face la ceaun in curte. Primul fel de mancare pe care il poți prepara la ceaun, el fiind și unul tradițional este ciolanul…

- Gogoșarii in oțet se numara printre muraturile preferate ale romanilor. Prepararea lor nu necesita mult timp, iar rezultatul este delicios. Iata rețeta tradiționala pentru gogoșari in oțet: Ingrediente: 5 kg de gogoșari; 5 l apa; 1 l oțet; doua linguri ulei; Boabe de piper; Foi de dafin; Hrean; Zahar…

- Mod de preparare: Vinetele se taie felii sau rondele cu grosimea 0,5-0,7 cm, se pun pentru 10-15 minute in uncrop, apoi sub o greutate pentru 25-30 minute. Se presara cu sare si piper, se trec prin faina si se prajesc. Ceapa se taie fidea, se prajeste in ulei. Rosiile se curata de pielita, de seminte…

- Iarna aceasta poți da gust mancarurilor tale cu cele mai delicioase sosuri pe care le poți pregati chiar tu in bucatarie. Iata care sunt cele mai simple rețete de sosuri pentru iarna pe care sa le incerci neaparat. Cuprins: Sos de roșii picant – rețeta Sos de ardei iute cu patrunjel – rețeta Sos de…

- Mod de preparare: Carnea se taie bucati nu prea mari, se pune in apa rece si se fierbe pana este pe jumatate gata. Legumele se taie: cartofii - cuburi, varza - patratele, morcovii, ceapa, patrunjelul, ciupercile - pai. Varza se pune la fundul oalei, deasupra se pun cartofii, se presara cu ceapa, morcov,…