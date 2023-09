Stiri pe aceeasi tema

- Iata topul celor cinci hoteluri din Constanta Turismul constantean este un subiect de dezbatere in fiecare sezon, iar statiunea Mamaia se bate cu celelalte statiuni pentru suprematia in randul preferintelor turistilor romani si straini. De altfel, cifrele de afaceri, conform termene.ro, confirm faptul…

- O familie a relatat experiența trista prin care a trecut in stațiunea Mamaia, dupa o vacanța de cinci zile, care a platit suma de 1.991 de lei. Unul dintre membrii familiei a marturisit, pe internet, ca a primit amenințari și dupa ce a ajuns acasa.Turiștii s-au cazat la hotelul din ”stațiunea milionarilor”,…

- La data de 19 august 2023, in jurul orei 21.35, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat o femeie, de 37 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, in statiunea Mamaia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. La data de 19 august 2023, in jurul orei 21.35, politisti din…

- Ajunul sarbatorii de Sfanta Maria și a Zilei Marinei a adus agitație pe litoral, dar in randul autoritaților și al presei și aproape deloc al turiștilor. O explozie a avut loc in preajma unui dig din Costinești, iar vestea ca ar fi vorba de o mina marina a maturat rapid stațiunea, cam ca valurile puternice…

- Trei barbati au murit luni in statiunea Mamaia, a anuntat IPJ Constanta, iar un al patrulea barbat a murit in stațiunea Venus. O tanara a fost resuscitata, iar la Vama Veche, un tanar de 22 de ai a fost salvat din apele marii, dupa care a fos transportat la spital.

- Trei oameni au murit luni in Mamaia, luați de valuri și scoși fara viața din apa de salvatori. Marea era extrem de agitata, dupa cum se poate vedea intr-un video publicat de dimineața de pagina de Facebook Meteoplus, iar dupa tragedie IGSU a transmis un apel turiștilor aflați pe Litoral.Cinci persoane…

- Un barbat de 69 de ani a fost gasit mort miercuri dimineața, 26 iulie, in recepția unei baze sportive din stațiunea Mamaia, iar cadavrul prezenta urme de violența, a anunțat Poliția Constanța. Este vorba despre administratorul Bazei Sportive Neptun, au declarat surse din ancheta pentru Libertatea.„La…

- Bogdan Hutuca a anuntat pe pagina sa de socializare ca Ministerul Culturii doreste sa isi exercite dreptul de preemptiune pentru terenul Palatului Reginei Maria din statiunea Mamaia. In acest sens, vineri, Raluca Turcan, ministrul culturii, in timp ce se afla intr o vizita in judetul Constanta pentru…