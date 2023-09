Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, David Popovici este unul dintre cei mai titrați sportivi din Romania. In varsta de 18 ani, dublu campion mondial și european, sportivul a vorbit pentru prima data despre relația cu iubita sa, Taisia Nițuleasa, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape trei ani.

- Prezenți recent la un eveniment monden din Capitala, Carmina Varciu și iubitul ei ne-au oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și au vorbit despre relația lor. S-au cunoscut in luna martie, cand au inceput sa colaboreze impreuna pentru a creea conținut pe TikTok. El este un TikToker cunoscut,…

- Liviu Varciu și Anda Calin se iubesc de 7 ani și au impreuna doi copii, o fata și un baiat. Cu ocazia aniversarii relației lor, artistul a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. El i-a transmis cat de mult o iubește și i-a mulțumit pentru tot ce face pentru el.„Astazi se implinesc 7 ani…

- Catrinel Menghia și iubitul ei, italianul Massimiliano Di Lodovico se iubesc de peste 10 ani, modelul nu iși dorește sa se recasatoreasca. Aceasta a trecut printr-un divorț dureros in urma cu 12 ani și evita un nou angajament.

- Andreea Balan se simte mai implinita ca niciodata, iar vedeta radiaza de fericire de cand și-a gasit liniștea in brațele lui Victor Cornea. Artista a oferit un interviu exclusiv pentru Antena Stars și a dezvaluit daca o afecteaza sau nu diferența de varsta dintre ei, dar și cum a fost cucerita de partenerul…

- Traiește o poveste de dragoste de vis cu iubitul ei, iar acum are planuri mari! Shondy a fost ceruta in casatorie in Paris, iar relația lor decurge din ce in ce mai bine. Cei doi iși construiesc o casa de lux in București și urmeaza sa se casatoreasca.