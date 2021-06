Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat intr-o declarație de presa motivul pentru care l-a revocat pe minstrul Sanatații, Vlad Voiculescu. „De un an de zile, Romania trece printr-o perioada dificila in lupta cu pandemia. Lupta a intins la maxim resursele statului, in special in sanatate și in economie. Ca sa…

- Primele transe din vaccinul anti-COVID-19 de la Compania Johnson&Johnson Foto: facebook.com/ROVaccinare Compania Johnson&Johnson a devansat calendarul livrarilor pentru vaccinul sau anti-COVID-19, care se administreaza într-o singura doza. În România va intra…

- Diana Șoșoaca a inceput sa faca, acum, si aprecieri de ordin medical. De profesie – avocat, senatoarea sustine ca tratamentul care li se administreaza bolnavilor de coronavirus ii ucide pe cei care au forme grave. Fost membru AUR, Sosoaca este de parere ca nu doar Voiculescu, de la Ministerul Sanatatii,…

- Spitalul Foișor urmeaza sa primeasca primii pacienți COVID in stare grava Spitalul Foișor. Foto: foisor.ro. Spitalul de Ortopedie Foișor din capitala urmeaza sa primeasca în câteva ore primii pacienți COVID în stare grava, aceasta, în condițiile în care la celelalte…

- „Conform celor mentionate de Ordinul 434/2021 din 26 martie 2021, criteriile mentionate NU sunt indeplinite de Spitalul clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular ”Foisor”, fiind obligati sa va atentionam de acest context de neconformitate pentru a evita concluzii provocatoare de malpraxis…

- Conducerea Spitalului Foisor s-a adresat in 2 aprilie Ministerului Sanatatii si a explicat motivele pentru care unitatea sanitara nu poate primi pacienti COVID, precizand ca nu indeplineste conditiile prevazute in Ordinul care include lista spitalelor si unitatilor de dializa COVID-19, conditii care…

- Guvernul a recomandat Parlamentului sa instituie starea de urgența in țara. Autoritațile executive doresc sa ofere atribuții suplimentare Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale pentru gestionarea pandemiei. Solicitarea urmeaza sa fie examinata in Parlament. Detalii despre situația pandemica…

- Oamenii s-ar putea testa rapid pentru a depista daca au sau nu coronavirus chiar și in farmacii. Ministerul Sanatații a facut o propunere in acest sens. Ministerul Sanatații propune ca farmaciile comunitare și oficinile comunitare rurale sa poata desfașura activitați de testare rapida antigenica pentru…