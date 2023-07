Stiri pe aceeasi tema

- Tavi Clonda sare in apararea Gabrielei Cristea, dupa ce s-a spus despre aceasta ca ar fi aparut beata in direct, la Antena Stars. Cantarețul susține ca prezentatoarea TV nu consuma alcool nici acasa, așa ca nici vorba sa fi baut la munca și amenința cu procese. „Soția mea nici macar cand e la noi in…

- Gabriela Cristea a fost acuzata ca a intrat in direct, la emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars, sub influența bauturilor alcoolice. Tavi Clonda a sarit in apararea soției sale.Pe Internet au circulat zvonuri potrivit carora Gabriela Cristea ar fi prezentat una dintre edițiile emisiunii „Mireasa…

- Știrea potrivit careia Gabriela Cristea una dintre cele mai longevive vedete de televiziune de la noi, ar fi intrat recent intr-o emisiune produsa la Antena Stars, sub influența bauturilor alcoolice, a starnit o serie de reacții contradictorii. Potrivit contului de instagram al „Viperelor Vesele”, Gabriela…

- Gabriela Cristea s-a intors pe sticla, in chicotelile concurenților noului dating show al Antena Stars, ”Mireasa-Capriciile iubirii”. Vedeta, care a primit și o alta noua emisiunie, se pare ca a sarbatorit corespunzator avand in vedere incoerența exprimarii sale. Cel puțin asta este parerea Viperelor…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au marturisit cum se impart atunci cand vine vorba de treburile casnice. Ce au marturisit cei doi indragostiți, in exclusivitate pentru Antena Stars. Iata ce au dezvaluit.

- Gabriela Cristea a ramas cu conturile goale dupa divorțul de Marcel Toader. Omul de afaceri, care a murit in anul 2019, ii lua banii din cont fara ca ea sa știe.Gabriela Cristea a fost casatorita cu Marcel Toader timp de 5 ani și au divorțat la dorința omului de afaceri. Intr-o zi, fostul soț al prezentatoarei…

- Gabriela Cristea a marturisit in emisiunea Cristinei Șișcanu ca a facut recent un test de sarcina, care a fost negativ. Prezentatoarea de la Antena Stars are doua fetițe și nu iși mai dorește inca un copil.Invitata la emisiunea Cristinei Șișcanu, Gabriela Cristea a povestit ca recent și-a facut un test…