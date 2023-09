Stiri pe aceeasi tema

- Eclerul este acel desert care nu lipsește niciodata de pe masa, mai ales de sarbatori sau la ocazii speciale. Gospodinele știu ca cel mai important lucru atunci cand pregatesc eclerele este glazura. Cum se face glazura pentru eclere astfel incat sa fie cat mai delicioase, aflați in randurile urmatoare.…

- Blatul tortului este un element esențial pentru ca preparatul dumneavoastra sa iasa perfect. Cum faci cel mai pufos blat de tort și pași trebuie sa faceți pentru ca acesta sa iasa delicios, aflați in randurile urmatoare. De asemenea, veți regasi și o rețeta foarte ușoara. Rețeta blat de tort pufos cu…

- Așa ca iți recomandam sa citești acest articol și impreuna sa rezolvam aceasta problema. In plus, gospodinele adora trucurile cu oțet, deoarece acesta este un ingredient versatil care poate fi folosit nu doar pentru curațarea hainelor, ci și pentru curațarea suprafețelor din bucatarie, eliminarea mirosurilor…

- Chiftelele sunt unul dintre cele mai iubite preparate. Sunt preferate de toata familia și se pregatesc perfect in orice moment al zilei și la orice ocazie. Chiar daca par ușor de pregatit, uneori le dau batai de cap gospodinelor, care fac o mare greșeala. Afla de ce ies tari si care este ingredientul…

- Toppingurile inghețate și pudrate de pe deserturi sunt foarte aromate, insa nimic nu se compara cu textura de frișca proaspata, preparata in bucatarie. Pentru a-și menține forma, ca cea din carțile de deserturi, trebuie sa inlocuiești intaritorul. Vezi mai jos ce ingredient sa folosești, de fapt. Ce…

- Cand vine vorba de fructele și legumele din comerț, mai toata lumea știe ca pot fi pline de pesticide. Astfel ca mulți au incercat diferite metode de a indeparta aceste soluții. In cele din urma s-au oprit la ingredientul magic care te scapa de pesticidele de pe fructe și legume.

- Șnițelele sunt unul dintre felurile de mancare cele mai iubite de romani. Fiecare gospodina are rețeta proprie de șnițele, insa astazi va prezentam un truc pe care il veți pune in aplicare de acum in colo cu sigunța. Nu mai da șnițele prin faina. Ingredientul cu care le faci la fel de crocante și apetisante.…

- Aspartamul este un indulcitor artificial care se gasește in multe produse dietetice, cum ar fi sucurile, bauturile racoritoare, iaurturile, bomboanele sau guma de mestecat. Aspartamul este folosit pentru a inlocui zaharul și pentru a reduce numarul de calorii din alimente. Aspartamul este considerat…