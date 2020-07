Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda zvonurilor nascute pe seama tacerii și discreției sale in perioada de refacere dupa operația de cancer suferita, fondatorul grupului ”Vacanța Mare” este bine, sanatos, gata sa-și intre din nou in rolul ce l-a consacrat. ”Vacanța cea mai mare” și-a denumit show-urile, aluzie la pandemia care…

- Pe DN1, la km 133+900, in Azuga, s-a produs un accident rutier pe sensul de mers catre Brasov, provocat de un barbat de 20 de ani. Potrivit IJP Prahova, acesta a condus o autoutilitara pe sensul catre București și, posibil pe fondul unei depașiri neregulamentare, a patruns pe sensul opus, unde a intrat…

- Bloomberg: Romanii se declara in favoarea forajelor din Marea Neagra, insa politicienii nu reusesc sa elaboreze legislatia pentru un proiect care ar aduce țarii miliarde de dolari Planurile referitoare la efectuarea de foraje offshore sunt suprinzator de populare in Romania insa, din pacate, liderii…

- Procurorii DIICOT au efectuat astazi, 21 iunie, 4 percheziții domiciliare in Giurgiu, la persoane suspectate de savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc. Conform DIICOT, "in perioada mai 2019 – iunie 2020, mai multe persoane, printre care…

- Dragi iubitori de concerte, Dragi prieteni ai lui Piero, Ignacio și Gianluca, Din cauza pandemiei de COVID-19, trupa Il Volo și-a amanat turneul mondial „The best of 10 years” pentru vara anului 2021. Astfel, atat concertele din alte orașe europene, precum și concertul ce ar fi trebuit sa se desfașoare…

- Concertul aniversar Toto Cutugno a fost reprogramat pentru data de 27 februarie 2021 si se va desfasura tot la Sala Palatului din Bucuresti, informeaza organizatorii evenimentului. "Din cauza masurilor de siguranta luate de Guvernul Romaniei, in contextul incercarii de a stopa raspandirea pandemiei…

- Concertul pe care Al Bano si Romina Power ar fi trebuit sa-l sustina pe 23 mai la Sala Palatului din Bucuresti a fost amanat pentru 19 februarie 2021, a anuntat, mari, organizatorul evenimentului, MTime Entertainment. Potrivit acestuia, biletele achizitionate deja sunt valabile pentru noua data. "Din…