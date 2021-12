Stiri pe aceeasi tema

- Cea mica s-a bucurat cand a vazut cadoul insa, puțin mai tarziu, in timp ce se juca, a desfacut in doua jucaria.Nu mica i-a fost mirarea cand a vazut ca in interiorul ei se afla capul rupt al unei papuși. Acesta era pus in ponei astfel incat parul papușii sa para ca este coada poneiului.Parinții fetei…

- „In vremurile de incercare pe care le traim, bine este sa ne invațam a chema, cu incredere, Numele Domnului, in toata vremea și in toate circumstanțele prin care ne este dat sa trecem”, indeamna Episcopul Siluan al Italiei in Pastorala de Craciun 2021. „Sfantul Apostol Petru ne incredințeaza,…

- Mai puțin de jumatate dintre copiii ramași singuri in țara (41%) se vor bucura de sarbatori petrecute impreuna cu parinții plecați la munca in strainatate, care vor veni acasa de Craciun. Deși procentul copiilor in cazul carora exista o perspectiva a mutarii in strainatate, alaturi de parinți, este…

- Pentru 40% din copiii ramasi in tara, exista certitudinea ca parintele sau parintii plecati vor ramane departe de casa de Craciun, in vreme ce 41% din ei stiu ca isi vor vedea parintii de Sarbatori, arata o ancheta facuta de Salvati Copiii.

- Vacanta de Craciun s-ar putea PRELUNGI pana pe 9 ianuarie. MOTIVELE invocate de parințe Vacanta de Craciun s-ar putea PRELUNGI pana pe 9 ianuarie. MOTIVELE invocate de parințe Elevii s-ar putea intoarce la ore pe data de 10 ianuarie. Parintii cer prelungirea vacantei de Craciun cu inca o saptamana.…

- Si in acest an, matineele cu ocazia sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, din gradinițele din Capitala, vor fi desfașurate doar in grupe, fara prezența parinților. Un anunt in acest sens a fost facut de reprezentantii Primariei Chisinau.

- Libertatea a gasit-o in Statele Unite ale Americii pe Diana Rein. Pe numele ei real Daiana Campeanu. E singurul roman care a jucat in celebrul film de Craciun „Singur acasa”. Acum compune și canta blues-uri.Diana, in rolul Sondra, in „Singur acasa 1"Daiana Campeanu s-a nascut pe 30 aprilie 1978 in Republica…