Cum scapi de răul de înălțime. Totul despre acrofobie: frica de înălțime Frica de inalțime sau acrofobia se poate manifesta diferit de la persoana la persoana și mulți se intreaba daca exista remedii pentru aceasta teama și cum scapi de raul de inalțime. Sunt oameni care experimenteaza senzații atat de puternice incat ajung chiar sa leșine. Cel mai important este ca persoana care se confrunta cu frica de inalțime sa se convinga ca nimic rau nu i se poate intampla. Pentru a evita senzația de greața, transpirația excesiva, tremuratul, invața sa respiri pentru a le controla. Trage puternic aer in piept și controleaza-ți expirația. Respira adanc și puternic, pentru a-ți… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca te-ai simțit vreodata urmarita in intunericul din propria ta casa sau ți-a fost prea frica sa dormi cu picioarele dezvelite, atunci poți rasufla liniștita, caci nu ești singura. Multe persoane de varsta adulta se tem de fantome, potrivit Live Science . Pentru unele din ele, teama este chiar o fobie…

- Gheorghe Popescu (52 de ani), președintele Viitorului, și-a exprimat opinia cu privire la viitorul echipei naționale. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca ambele meciuri in deplasare. ...

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie Rurala Matasaru au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe raza localitatii Picior de Munte, din Dambovita are loc un conflict. Totul ar fi pornit dupa sacrificarea unui porc. Cumparatorul a fost nemultumit de faptul ca ar fi primit carne putreda.

- Megan Rapinoe, 34 de ani, a acordat un interviu pentru France Football dupa ce a caștigat primul Balon de Aur din cariera, in care a vorbit despre mai multe subiecte de actualitate din fotbalul feminin. „Dupa Jocurile Olimpice din 2016 am decis sa fiu mult mai implicata in munca mea de activista. Am…

- Chiar daca dupa depunerea contestației se suspenda sancțiunea cu pricina, e preferabil ca amenda sa fie platita in cel mult 15 zile pentru a nu pierde beneficiul plații unei valori multi mai mici. Documentul pe care-l face agentul de poliție atunci cand ne amendeaza in trafic se cheama proces-verbal…

- Detașamentul de Pompieri Aiud in cooperare cu detașamentul Alba Iulia a intervenit in aceasta dimineața pentru descarcerare și acordarea de prim ajutor medical la un accident produs intre un camion și un tren. Din cadrul ISU au fost mobilizate urmatoarele forț: 3 ASAS, 1 Descarcerare, 1 SMURD B2, 1…

- Cantaretul Elton John a dezvaluit ca i-a fost teama ca nu va mai lucra niciodata dupa ce a ales sa fie treaz si a decis sa renunte la alcool si droguri, in 1990, anunța Smart Radio, ce pastreaza un loc pentru muzicianul britanic in playlist-ul sau, potrivit MEDIAFAX.Elton John a povestit ca…

- In urma cu putin timp, in Olimp, o persoana a cazut de la inaltime aproximativ 4m, femeie in varsta de 25 ani si se afla in stare de inconstienta, informeaza SAJ Constanta . La fata locului se afla echipajele SMURD. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...