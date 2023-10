Stiri pe aceeasi tema

- In primele 8 luni ale acestui an Romania a trimis la export marfuri in valoare de peste 62 de miliarde de euro și a importat produse de peste 80 de miliarde, a transmis marți INS. Practic, ne-am intins cu aproape 20 de miliarde mai mult decat ne e plapuma consumului.

- In ultimele luni, foarte multe persoane din Romania au inceput sa fie prezente in mediul online, mai ales pe TikTok, prin intermediul videoclipurilor live, in care incearca sa convinga alte persoane sa doneze diferite sume de bani

- Utilizarea excesiva a device-urilor, multele ore pierdute pe rețelele de socializare, momentele de ”liniște” ale parinților care dau cu ușurința copiilor telefonul sau tableta vor aduce la un moment dat și nota de plata, a aratat psihologul Mihaela Sahlean la TVRINFO.

- Romania este in topul țarilor din Uniunea Europeana cu cei mai mulți consumatori, iar jumatate dintre adulții care beau risca sa devina dependenți fara ca macar sa iși dea seama, pentru ca dezvolta treptat toleranța. Astfel, la nivel mondial exista 28,6 milioane de persoane dependente, dintre care 900.000…

- 14 alimente de baza ar trebui sa fie mai ieftine cu incepere de la 1 august, data la care a intrat in vigoare o ordonanța de urgența care prevede plafonarea adaosului comercial. Este de vorba produse cum ar fi painea, laptele, zaharul, ouale, anumite sortimente de carne sau fructe. Limitarea adaosului…

- Problema strazilor din Craiova care se surpa in urma lucrarilor facute de Compania de Apa Oltenia (CAO) devine din ce in ce mai suparatoare pentru cetateni. In Craiova nu poti sa faci un tur al catorva strazi din oras in care sa nu vezi macar o baliza in fata unei gropi sau gropi sapate, apoi acoperite…

- Angel Tilvar, ministrul Apararii, a emis un ordin cu privire la Stadionul Steaua, care a fost publicat in Monitorul Oficial pe 27 iulie. Arena din Ghencea este incadrata, de acum, ca un bun de sine statator. Astfel, aceasta poate fi inchiriata mult mai usor, printr-o simpla licitatie, fara a mai fi…

- Șeful Transgaz, Ion Sterian, a fost anul trecut printre cei mai bine platiți bugetari din statul roman: 1.937.831 de lei, conform Adevarul.In primul rand, Ion Sterian a incasat o indemnizație fixa neta de 392.368 de lei, conform declarației de avere. La aceasta s-a adaugat remunerația variabila neta…