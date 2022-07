Stiri pe aceeasi tema

Trucul cu nisip silicat pentru pisici. Daca sunteti iubitori de feline si aveti cel putin una, cu siguranta aveti si nisip in casa. Daca nu stiati, acesta poate fi folosit si in alte scopuri, pe care vi le prezentam mai jos.

In fiecare an, pe 24 iunie, romanii celebreaza Sanzienele, iar credincioșii creștini ortodocși sarbatoresc nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Care sunt cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri care trebuie respectate in aceasta zi sfanta. In Muntenia și Oltenia, sarbatoarea este cunoscuta sub numele…

Tarațele sunt cojile sau invelișul boabelor de grau, care raman dupa macinare și cernere. Sunt o sursa remarcabila de vitamine din complexul B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9), magneziu, calciu, potasiu și aminoacizi.

Un simplu ac poate salva viața unei persoane care sufera un accident vascular cerebral. Acest sfat este dat de un profesor chinez care susține ca putem interveni in cel mai scurt timp cand vedem ca o persoana se confrunta cu un astfel de atac.

In condițiile in care, zi de zi, auzim sau citim despre „silueta perfecta" sau „corp de plaja", tot mai multe femei, tinere și chiar adolescente ajung sa ia masuri uneori drastice pentru a ajunge la ceea ce ele perceapa ca fiind greutatea „ideala". La un moment dat, indiferent de restricțiile alimentare…

Desi ne face sa plangem atunci cand o curațam, ceapa – fie ca este cruda, fiarta sau prajita – aduce o savoare deosebita preparatelor culinare. Alba, galbena sau rosie, ceapa are extrem de multe beneficii pentru organism.

Untura de bursuc este un produs pretios folosit de peste 200 de ani atat in medicina traditionala cat si in cea netraditionala.

Exemplu de calcul pornind de la stagiul de cotizare realizat și numarul de puncte. Cum se calculeaza suma primita și de ce DEPINDE cati bani vor primi pensionarii.