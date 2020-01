Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul sezonului de gripa in Arges. Majoritatea covarsitoare a bolnavilor sunt copii. Potrivit reprezentanților DSP Argeș, pana in acest moment, au fost confirmate 73 de cazuri de gripa din care: 64 cu virusul gripal B, 6 cu virusul gripal AH3 3 cu virusul AH1. Dintre persoanele diagnosticate, 65…

- Cazuri de infecție cucoronavirus au fost confirmate in mai mult de 10 țari. Numarul deceselorprovocate de virus a ajuns in China la 81 de persoane și peste 2700 de persoaneinfectate au fost inregistrate pana acum, scrie AljazeeraEnglish. Cazuri de coronavirus au fostconfirmate in Europa, America de…

- O femeie care provine din orașul Wuhan, orașul din China in care a aparut virusul mortal, a spus ca prezinta simptome de febra și tuse, a spus o purtatoare de cuvant a Ambasadei Franței in China.

- Noul coronavirus care a facut noua morți și a contaminat sute de persoane in China ar putea suferi mutații și s-ar putea raspandi cu rapiditate, au avertizat miercuri autoritațile, sporind ingrijorarea la nivel mondial dupa semnalarea unui prim caz in Statele Unite, noteaza AFP. Acest prin caz de contaminare…

- Gripa aviara a fost ieri confirmata si in Romatnia, la o ferma de pasari din judetul Maramures. Virusul a ucis 11.190 de pasari dintr-un efectiv de 18.699, restul urmand sa fie eutanasiate. Ca si in...

- Negii sunt formatiuni cutanate benigne, care apar pe piele in urma infectiei cu human papillomavirus (HPV). Virusul patrunde in corp prin taieturi, zgarieturi si rani. Persoanele cu sistemul imunitar slabit sunt mai predispuse la negi. Iata cateva metode naturale pentru a scapa de negi.

- Numarul total al pacienților din Romania infectați cu HIV se apropie de 16.200, iar cei mai mulți dintre cei identificați și aflați in tratament sunt barbați. Duminica, 1 Decembrie, in timp ce romanii sarbatoreau Ziua Naționala, iar in multe orașe din țara s-au aprins luminile festive care au dat…

- Cea de-a noua editie a Festivalui Concurs de Romante „Poveste de Toamna”, care se desfasoara in perioada 5-6 noiembrie in Baia Mare, are un invitat de seama. Este vorba despre compozitorul Eugen Doga (82 de ani), originar din Basarabia, cel al carui vals inclus in coloana sonora a filmului “Gingasa…