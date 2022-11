Cum să obțineți iluminarea perfectă pentru lucrul de acasă Iluminatul potrivit poate fi diferența dintre un spațiu de lucru productiv și unul stresant. Iata cateva sfaturi despre cum sa obțineți o iluminare mai buna pentru un spațiu de lucru mai productiv atunci cand lucrați de acasa. Lumina naturala este cea mai buna lumina care exista. Daca aveți o fereastra in spațiul dvs. de lucru, profitați de ea și poziționați biroul astfel incat sa beneficiați de cat mai multa lumina naturala. Daca nu aveți multa lumina naturala, asigurați-va ca utilizați lumini artificiale care imita pe cat posibil lumina naturala. Aceasta inseamna sa folosiți becuri cu LED alb… Citeste articolul mai departe pe stiritimisoara.com…

Sursa articol: stiritimisoara.com

Stiri pe aceeasi tema

- Poate ca la prima vedere partenerul, prietenul sau tatal tau pare ca nu-i lipsește ceva, dar indiferent ca o persoana are sau nu totul, poate fi surprinsa mereu cu darurile pe care le primește. Așa ca, am pregatit pentru tine 20 de idei grozave de cadouri pe care le poți lua in considerare…

- Populația face economie la electricitate, arata ultimele date publicate luni de Institutul Național de Statistica. Consumul inregistrat in primele 9 luni ale acestui an este cu 8% mai mic fața de perioada similara a anului trecut. Și industria face economii serioase la consumul de curent. Nu același…

- Populația face economie la electricitate, arata ultimele date publicate luni de Institutul National de Statistica. Consmul inregistrat in primele 9 luni ale acestui an este cu 8% mai mic fața de perioada similara a anului trecut. Și industria face economii serioase la consmul de curent. Nu același lucru…

- Raluca Badulescu este o impatimita a modei și recunoaște ca poarta numai haine din blana și piele naturala. Vedeta de la Kanal D a marturisit și ce sacrificii face de dragul modei. Vedeta, care face parte din juriul emisiunii „Bravo, ai stil!”, a povestit intr-un interviu pentru ego.ro ca niciodata…

- Centrul Cultural al orasului Borsa organizeaza, in data de 1 octombrie, incepand cu ora 20.00, la Centro Polivalente La Roggia, San Zenone degli Ezzelini, un spectacol inedit, pentru borșenii din Italia cu “dor de-acasa”, din provincia Treviso. Vor intretine atmosfera Ansamblul Folcloric Cercanelul,…

- CSA Steaua va juca la Giurgiu urmatoarele meciuri de pe teren propriu, in urma suspendarii arenei din Ghencea, decizie dictata de Comisia de Disciplina din cadrul FRF din pricina incidentelor de la meciul cu Dinamo. CSA Steaua a fost sancționata cu o amenda de 83.750 de lei și cu interzicerea organizarii…

- Florin Gardoș (33 de ani), fost fotbalist la CSU Craiova, a povestit momentul care a dus la desparțirea sa de clubul oltean, dupa o cearta cu antrenorul de la acea vreme, Denis Mangia. Gardoș ajungea in 2018 la Craiova liber de contract dupa desparțirea de Southampton. ...

- Mai mult ca oricand, amenajarea bucatariei este la fel de importanta precum amenajarea celorlalte incaperi. Chiar daca nu servim masa in bucatarie, ci doar pregatim mesele aici, tot ne dorim sa obținam o amenajare estetica și o atmosfera calma, calda și primitoare. Amenajarea atenta a bucatariei cu…