Stiri pe aceeasi tema

- Alex Milcev, Liderul departamentului de Asistenta fiscala si juridica, EY Romania O simpla cautare pe Google dupa General Data Protection Regulation (GDPR) arata, in mai puțin de 50 de secunde, aproape 700 milioane de rezultate (a se citi pagini), ceea ce este un bun indiciu nu doar despre complexitatea…

- Mogo Romania, compania specializata in acordarea de finanțare pentru achiziția de autoturisme second-hand, a realizat un studiu comparativ intre 5 țari din spațiul ECE pe portofoliul propriu de finanțari acordate persoanelor fizice in perioada 2019-2022, privind preferințele europenilor in materie de…

- 2022 este deja cam pe final și daca inca nu ți-ai gasit mașina visata, credem ca ar fi o idee buna sa mai ai puțina rabdare. Articolul Top 5 mașini ce merita așteptate pana in 2023 apare prima data in Curierul National .

- Abia ți-ai luat carnetul de conducere și șofatul nu ți se pare chiar atat de simplu precum ți-ai imaginat? Chiar și pentru cei mai buni dintre noi primele luni la volan reprezinta o adevarata provocare așa ca sa nu-ți faci griji in acest sens. Articolul Care sunt cele mai bune mașini de condus pentru…

- Ai o familie numeroasa sau pur și simplu iți place sa pleci in calatorii cu toata casa in spinare? Ce spui atunci daca investești intr-o mașina cu șapte locuri? O mașina cu șapte locuri este la fel de practica precum o garsoniera, dar nu de oricare, ci una cu care te poți deplasa oriunde și […] Articolul…

- Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi s-a incapațanat sa viziteze regiunea chineza Taiwan, in pofida avertismentelor ferme prezentate de statul chinez. Evenimentul a incalcat grav suveranitatea naționala a Chinei, a prejudiciat in mare masura integritatea teritoriala a Chinei,…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda funcționeaza la o putere redusa cu 100 MW, potrivit datelor Transelectrica. “Reducere de putere 100 MW. Modificarea parametrilor de funcționare la condensatorul turbinei”. Așa scrie pe sie-ul Transelectrica referitor la Unitatea…

- Procedura de achiziționare a saltelei capata un rol important și decisiv mai ales cu privire la calitatea somnului. Decizia corecta poate sa favorizeze un somn liniștit, odihnitor și o poziție corecta a spatelui, in timp ce decizia neadecvata poate sa duca implicit la dezvoltarea unor probleme serioase…